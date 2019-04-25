新盤部署：恒地港島東兩項目下周一共推60伙

市區新盤持續熱銷。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下港島東兩個項目啟動新一輪銷售攻勢。其中北角君譽峰至今已售出71伙，套現約5億港元，平均呎價約28,000元。



該盤剛加推新價單及銷售安排，新推3號價單共有29伙，價單平均呎價27,368元，一按最高為樓價85%。同時加推30伙於下周一(4月29日)發售，實用面積205至365方呎，價單平均呎價27,179元，最低售價606.8萬元，最高折扣4%。樓盤亦更新價單，部分加價1%至2%。



同系鰂魚涌君豪峰已售326伙，套現逾24億元，平均呎價25,400元。亦加推48伙價單，平均呎價27,313元，最低售價由571.7萬元起，呎價介乎23,120至31,055元，最高折扣維持為5%。該盤亦加推30伙於下周一發售。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/