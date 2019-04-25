富匯建築急瀉84%　證監會曾指股權高度集中

富匯建築(01034)午後急插84%，低見0.42港元，暫於0.52元橫行，成交逾2.7億元。



證監會於3月公布，曾就該公司之股權分佈進行查訊。結果顯示該公司於2月22日有19名股東合共持有3.2968億股股份，相當於該公司已發行股本之20.6%。有關股權連同由一名控股股東持有之12億股(佔已發行股份75%)，相當於當日已發行股份總額之95.6%。因此，只有7,032萬股(佔已發行股份4.4%)由其他股東持有。



鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股價亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。



富匯建築於2018年10月30日上市，招股價0.32元。當日收市報0.46元，較招股價高43.8%；之後4個交易日股價再大升近9成。該股於4月15日上過2.98元歷史高位，較招股價高8.3倍。



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