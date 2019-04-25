樓價UPDATES︰買家趕入市！未睇樓照購映灣園

二手市場放盤持續減少，有投資者趕入市，未有睇樓即以660萬元，購入東涌映灣園兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●筲箕灣樂融軒本月錄首宗二手買賣，屋苑低層H室，實用面積約635方呎，三房連一套間隔，外望山景，以1,200萬元成交，實用呎價約18,898元。



●鰂魚涌太古城恆山閣中層A室，實用面積593方呎，兩房間隔，望園景。用家以1,220萬元交吉購入，實用呎價20,573元。



●堅尼地城泓都3座低層C室，一房間隔，望街景，實用面積約276方呎，以18,000元放租兩星期，議價後減至17,500元獲外區客承租，實用呎租約63.4元。



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九龍區

●長沙灣一號‧西九龍2座中層C室，實用面積約616方呎，三房兩廳間隔，以1,108.8萬元沽，實用呎價約18,000元。



●奧運站柏景灣9座低層G室，實用面積466方呎，屬兩房間隔，剛獲用家承接，成交價約980萬元，實用呎價約21,030元。



●奧運站海桃灣1座中高層D室，望海景，三房間隔，原以1,400萬元放盤，獲區內客接洽，議價後減價79萬元，以約1,321萬元成交，實用面積578方呎，折合呎價約22,855元。



●九龍站擎天半島5座高層B室，採兩房連套房設計，獲買家斥資1,970萬元承接，實用面積633方呎，折合呎價31,122元。



●大角咀港灣豪庭2座高層E室兩房戶，望海景，實用面積約344方呎，放租兩星期，減價700元，獲外區夫婦租客以16,300元租入，實用呎租約47.4元。



●何文田雅士花園3座低層E室，實用面積886方呎，屬套三房間隔，另設工人房，望園景，剛以2,300萬元沽出，實用呎價25,959元，新買家為換樓客，見近日樓價由去年低位回升，且升勢凌厲，加快入市步伐。



●將軍澳領凱9座高層左翼A室，實用面積675方呎，屬三房連套房設計，早前曾三度降價至848萬元，惟近期樓市回勇，業主隨即反價12萬元，終獲用家以860萬元承接，實用呎價約12,741元。



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新界區



●東涌映灣園3座高層C室，實用面積520方呎，兩房間隔，投資者見低息環境持續，加上樓市回勇，決定買「磚頭」，未有睇樓便斥資660萬元入市，實用呎價12,692元。



●馬灣珀麗灣10座中層H室，兩房間隔，享內園景，剛以675萬元成交，實用面積537方呎計，折合呎價12,570元，新買家為同屋苑租客。



●荃灣恒麗園1座高層B室，實用面積475方呎，兩房間隔，享山景，叫價620萬元，最後議價至597萬元易手，實用呎價12,568元。



●元朗映御2座高層G室，實用面積385方呎，一房間隔，開價600萬元，議價至588萬元沽出，實用呎價15,273元，原業主於2016年3月以約418.6萬元一手購入，持貨3年，帳面獲利169.4萬元，升值約40%。



●馬鞍山海栢花園3座低層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，二月底開始放售，原叫價680萬元，經議價後減價30萬元或約4.4%，終以650萬元易手，實用呎價約14,977元，原業主於在2016年四月以約462萬元買入，持貨剛滿三年，SSD鬆綁即轉手，現帳面獲利約188萬元，賺價約4成。



●馬鞍山薈朗1座中層A7室，實用面積293方呎，一房間隔，以13,000元租出，實用呎租44.4元，原業主於2016年以410萬元購入，是次租出單位可享約3.8厘租金回報。



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