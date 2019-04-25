屋宇署：2月批出27份建築圖則 17份入伙紙
2019年04月25日 15:10
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屋宇署公布，2月共批出27份建築圖則，其中港島9份、九龍7份及新界11份。當中包括11項住宅及商住發展、6項商業發展、兩項工廠及工業發展，以及8項社區服務發展。
獲准動工的建築工程項目則有13個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共139,959平方米，涉及單位1,357個，非住宅用途的建築樓面面積達60,933平方米。另外，該署亦接獲6個建築項目的上蓋工程動工通知。
該署同時發出17份入伙紙，包括港島6份、九龍3份及新界8份。
其中住宅用途的建築樓面面積有3,820平方米，共118個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為177,703平方米。
2月份新落成樓宇的報價總值約為59億元。
此外，該署批准4項拆卸樓宇工程，涉及4幢樓宇/其他建築物。另接獲1,923宗有關僭建物的舉報，並發出964張僭建物的清拆令。
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