【即市分析】有隻藍籌股又夠鐘買貨…

東方產經專欄作者帥哥：中港兩地股市都係得個「悶」字，不過睇滬綜指4月份走勢，其實都幾似3月份，唔排除整固一輪可以再上，現階段值得做定功課。



當然，資金在無方向下，都係鍾情強勢股多，若然業務穩定，又唔受中美貿易戰影響的個股，就更加大受歡迎，其中可吼業績唔錯的申洲國際(02313)。



從基本面分析，集團主要生產針織休閒服裝及運動類服裝等，業務收入分散世界各地，就算近年有中美貿易戰因素，惟其業務表現仍然理想，抗跌力較強成為資金押注主因。



睇番該股去年多賺近21%至45.4億元人民幣，毛利率按年微升0.2個百分點至31.6%，末期股息按年增長20%，表現確係唔錯，難怪往績市盈率升到去29倍的偏高水平，股價都未見大回，反而今日港股無氣無力，佢即市仍升逾2%跑贏大市，似乎未來只要守穩紅底價100元，似乎仲係吼得過，短炒目標108元，破位即止蝕，風險/回報有數圍！

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