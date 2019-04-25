信置旺角新填地街市區重建項目獲批圖則

屋宇署資料顯示，該署2月批出27份建築圖則，包括11項住宅及商住發展。包括信和置業(00083)及莊士機構國際(00367)於2017年，合作投得的市區重建局旺角新填地街/山東街重建項目。



上述地盤獲准興建1幢26層高商住樓宇，設兩層地庫，提供約11.22萬方呎住宅樓面，另有約2.24萬方呎面積作商業用途。另外，英皇國際(00163)西環爹核士街24至26A號，亦准發展1幢22層高商住物業，總樓面約2.19萬方呎。



2月期間亦有超級豪宅獲批建築圖則，深圳鴻榮源集團賴氏家族的山頂施勳道3號，批建1幢3層高分層住宅，另設低層地下及地庫各1層，可建樓面約8,556方呎。資料顯示，業主於2016年收購項目最後一伙，成交實用呎價達約22萬港元，創全球分層戶呎價新高紀錄。



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