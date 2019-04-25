新地斥逾60億發展廣州商業項目　未來中港兩邊一齊做

新鴻基地產(00016)執行董事郭基煇表示，集團將斥資約60億人民幣發展旗下廣州南沙慶盛兩幅商業用地，並採用TOD(公共交通導向發展)模式發展，打造成指標性綜合商業發展項目。 該兩幅用地土地面積逾109.36萬方呎，將會興建零售商業、寫字樓及交通樞紐，涉及建築面積逾354.51萬方呎，預計於2023年起分階段落成。



他形容，現時南沙的情況就如20年前的元朗，當時元朗並未開發成熟，不過父親眼光較長遠，決意發展該區。他又指出，南沙政府希望把區內人口數字由80萬提升至200萬至300萬，料將刺激需求。



他續指出，集團希望於大灣區各個城市都有落腳點，而目前內地業務佔整個集團的兩成資產，其中大灣區資產涉及約300億元，坦言未來會在香港及內地「兩邊一齊做」。



不過他認為，未來於兩地發展亦要面對一定困難，如香港發展空間有限，投地競爭激烈，而內地項目則面對同業競爭。他舉例指出，集團賣樓速度不及內地發展商快，但同時所訂下的售價也差不多，又指出內地賣樓要賺兩成好難，估計普遍只有約一成賺幅。



他又認為，部分內地發展商每年賣樓銷售額高達數千億元，笑言「新地屬小企」，每個項目開發時間需要5至10年，希望每相隔一年至兩年可新增一項大灣區項目。



對於香港樓市走勢，他表示近月樓價反彈屬意料之外，個別放盤更封盤提價，坦言「預計唔到咁快反彈」，又認為現時800萬元或以下的住宅交投較活躍。



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