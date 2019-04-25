【專家樓評】陳坤興：新盤推盤量低銷貨量高　原因何在？

近月樓市持續暢旺，首季整體新盤銷售亦持續增加，不過按Q房網香港數據研究中心的統計，雖然今年首季整體樓市出現一手推盤量減，但整體新盤銷售卻大幅增加。



統計顯示，今年首季度由於推出新盤以單幢式新盤為主，今年首季累計整體推盤量只有4,081伙，按季大跌44.9%，推盤量大減近一半。



反觀銷售方面卻顯著轉旺，根據一手住宅物業銷售資訊網(SRPE)資料，今年首季度新盤銷量超過5,500伙，較去年第四季急升近7成，與推盤量跌45%，形成強烈對比。



因應整體新盤銷售遠高於同期推盤量，貨尾量自然顯著下跌，截止上月底整體貨尾量跌至只有12,165伙，較今年1月高位回落15%，跌至5個月新低。



筆者認為，第一季向來較少新盤推出，因應農曆新年的長假期，新盤推售減少，整體新盤銷售往往亦會受壓。反觀今年卻有所不同，推盤量大減而新盤銷售大增，出現背道而馳的情況，相信與一手空置稅開徵在即有關，反映發展商於今年第一季積極推售現樓貨尾。



Q房網香港董事總經理陳坤興



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