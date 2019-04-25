【市後重點睇】油價續升　CNH見6.74

美匯指數升上98.1水平，圓匯亦升上111.8；歐元兌美元報1.115；英鎊企1.290。港匯企7.841。離岸人民幣跌至6.74水平。金價報1,277美元，布油升穿75美元，紐油企65.8美元。道指跌33點。



●市後關注點

-20:30 美國3月耐用品訂單初值，上周首次申請失業救濟人數；歐洲央行副行長金多斯講話

-22:30 美國能源信息署(EIA)發布天然氣庫存周報



●恒生指數全日跌256點或0.8%，報29,549點；騰訊挫2.6%；新地升1.5%；鐵塔帶頭5G概念回吐，收跌5.7%。https://bit.ly/2XAK0Xw



-新地表示，斥逾60億發展廣州商業項目，未來中港兩邊一齊做。

-富匯建築急瀉84%，證監會曾指股權高度集中。



●A股快報：滬綜指挫2.4%，深成指跌穿萬點關。https://bit.ly/2L3Izzx



●亞洲股市：日股收漲107點，公用股續反彈。https://bit.ly/2W6TrNR



●歐股三大指數早段下挫，英國富時100指數跌近0.2%，報7,459點；德國DAX指數跌0.1%，報12,303點；法國CAC指數跌0.1%，報5,571點。



●【fb直播】英Sir教你捕捉中、港、美股市先機。https://bit.ly/2IFOgl5



●【股匯攻略】騰訊舜宇都未跌夠... https://bit.ly/2Dxazp1



●【大師午間教路】利好因素已反映120%。https://bit.ly/2VrDu7X



●【即市分析】

-大行力撐，地產股買得過？https://bit.ly/2XGDuOQ

-有隻藍籌股又夠鐘買貨... https://bit.ly/2vn7sv8



●美日今進行新一輪貿易談判，側重農業和汽車領域。



●ASM太平洋：物料業務反彈，料行業最快第3季復甦。





●中國首季度黃金產量按年下降5.5%。



●銀保監會：不鼓勵把小微企貸息降到基準利率之下。



●睿見教育：今年學費加15%至20%，新增2至3間學校。



●綠地香港澄清王偉賢貸款與公司無關。



●高力國際料今年香港樓價升6%。



●新盤部署：恒地港島東兩項目下周一共推60伙。

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