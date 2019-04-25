【fb直播】沈大師籲股民千祈咪入市.....

港股連跌5個交易日，再創年內最長跌浪！沈大師話，大市利好消息已反映100%至120%，唔通港股真是無力反彈？好友苦苦堅持無路行？應市有咩策略？



內地正召開「一帶一路」國際合作高峰論壇，點解基建板塊彈唔起之餘，仲要全線挫？溝貨定止蝕比較醒？



被多位股東減持嘅吉利汽車(00175)同樣無運行，四連跌兼成全日表現最差藍籌！其他汽車股亦全線漏油，有貨早走早着？



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