內地首季移動遊戲乏新遊戲　《王者榮耀》收入穩坐第一

內媒報道，已經持續約一年的「新遊戲產品荒」正在改變中國移動遊戲市場。一方面，迫使企業更多地押注在成功率較高的產品類型中，市場收入增長來源方向過於集中；另方面，在新遊戲衝擊減少的情況下，舊遊戲生命周期得到延長，有助於擁有較多獲得市場認可遊戲產品的企業業績保持穩定。



伽馬數據發布《2019年1至3月移動遊戲報告》顯示，中國移動遊戲市場實際銷售收入365.9億元人民幣，按年增長18.2%，按月增長4.7%。報告指出，雖然新遊表現較往年遜色，但依靠舊遊戲穩定收入，市場銷售收入依然保持正增長。而隨着新遊戲審批正常化當中，內地移動遊戲收入料升勢將可持續。



今年1至3月，中國移動遊戲市場實際銷售收入前10名產品中，產品類型涉及MOBA、RPG、競速、生存、策略等多個類型，顯示出近年來細分市場開拓取得成績。具體產品中，《王者榮耀》和《夢幻西遊》依然位居前兩名，另由完美世界研發、經典端遊IP改編遊戲《完美世界》手遊發布首月，在APP Store內19天高居暢銷榜第一，也是唯一一款進入TOP10的新手遊。



報告並統計10家市場份額較高企業的第二季產品發行計劃。當中二次元、端遊IP改編遊戲依然是遊戲企業的重點布局領域，例如騰訊控股(00700)計劃上線的《劍網3：指尖江湖》和《藍月傳奇手遊》；中手遊計劃上線的《全明星激鬥（SNK全明星）》；天馬時空計劃上線的動漫IP改編遊戲《BLEACH 境界-死神對決》等。



另外，在最近一年上線的首月流水TOP30移動遊戲產品中，騰訊發行的產品佔據七成比例，證明了其在市場中獲取優質產品的能力。



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