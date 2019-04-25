新加坡鼓勵外匯交易商於當地設新系統　冀搶市佔

外媒報道，為於日均交易額高達5.1萬億美元的外匯市場搶奪更大市佔率，新加坡正致力鼓勵世界上主要的外匯交易商在當地建立新系統，以消除因繞道東京及倫敦路徑交易，造成的些微交易延遲時間。新加坡金融管理局發展和國際部助理總經理Benny Chey透露，瑞銀集團及花旗集團已經設置定價引擎，當局希望再引進6至8家大型交易商，包括非銀行公司及多元交易平台。



為吸引對沖基金及高頻交易員等大額投資者，政府需要說服公司在新加坡建立昂貴的系統和數據中心，以消除交易時間延遲。花旗集團外匯和本地市場電子交易全球主管指，新加坡與東京之間的交易延遲時間為70毫秒，差異足以影響新加坡客戶尋找最新價格。



而且，據指新加坡政府亦提供補助金和稅收優惠，以加強當地作為各種商品交易中心的吸引力，包括主要貨幣或新興市場產品交易等。Benny Chey指，亞洲財富及經濟增長迅速，新加坡正嘗試提高國內交易系統的效率，以縮小與其他交易中心的差距。



根據新加坡金融管理局數據顯示，2月份當地的日均貨幣交易額達到5,290億美元，相較2016年12月僅為4,160億美元明顯上升。若以交易量規模計，新加坡已是亞洲最大的外匯交易中心，惟縱觀全球，英國及美國的地位仍遙遙領先。



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