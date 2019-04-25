有線寬頻梁淑儀：裁員永遠是一個選項

有線寬頻(01097)召開股東會，議決4供3股集資事項。該集團營運總監梁淑儀不評論若供股方案不獲通過，公司會有何準備，但表明會看不同的選項。



她表示，任何營運機構一定會檢視其營運狀況，「唔會話完全冇準備下，到時再做嘢」。



至於供股失敗，會否再裁員，她表示不回答假設性問題，僅指當一間公司仍處於虧損階段，「裁員永遠是一個選項」，但目前這一刻未有相關計劃。



她又指，「員工永遠是重要資產」，自新股東入股以來，過去18個月公司都沒有裁減新聞部門的員工，強調新聞業務是公司重要的部份。而其他部門曾在今年三月底裁員，是考慮到公司成本，但仍有繼續招聘，期望能尋找有能力、經驗及熱情的員工。



至於公司何時能扭虧，梁淑儀表示，作為管理團隊，「永遠想盡快扭虧」，「無人鍾意處於虧蝕狀態」，公司會努力做好自身業務。



●小股東反對供股 再借錢唔係辦法」

有出席股東會的小股東表示，反對是次供股計劃，有線仍處於虧損階段，強調「公司要止咗蝕」才有轉機，「再供股、再借錢唔係辦法」。



他又透露，大部分與會的股東十分憤怒，認為公司營運得不夠好，並在會上投訴有線新聞質素內容不及同行，內容又唔夠爆。

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