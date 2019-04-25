港鐵日出康城11期由信置牽頭財團奪得

港鐵公司(00066)公布，將軍澳日出康城第11期由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)共同投得。3家財團均為首度進駐該大型發展項目。



上述地盤昨日(24日)收到11份標書，追平項目第1期在2005年錄得的紀錄，其他入標財團包括新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)、會德豐地產等。



資料顯示，日出康城第11期坐落於商場上蓋，住宅樓面約95.6萬方呎，提供不多於1,850個單位。市場透露，項目補價金額超過30.54億港元，每方呎約3,194元，分紅比例固定為20%。



信置過去兩年已連奪4個鐵路物業發展，2017年5月聯同嘉華及中國海外發展(00688)，以83.3億港元投得西鐵元朗錦上路站第一期，同年12月再夥拍嘉里建設(00688)奪得港鐵黃竹坑站第二期。



其後在2018年5月，和資本策略地產(00497)合資取得港鐵油塘通風樓項目，連同剛中標的日出康城第11期，上述4項鐵路發展，可供興建約4,600個住宅單位。

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