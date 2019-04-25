【北水追蹤】萬洲續受捧　融創騰訊吉汽齊捱沽

港股今日(周四)隨A股調整，恒指收報29,549點，跌256點，主板成交975億元。港股通成交額約103億元，按日增加8億元，佔主板成交額約10%，南下資金錄得淨流入3.4億元人民幣。



北水十大成交港股榜多了一個「稀客」， 就係鼎億集團(00508)，其港股通錄得淨流入1.81億元。不過，今日該股股價照樣隨大市向下，由全日高位1.02元回落至低位見0.58元，收報0.67元，跌6.9%，成交高達4.47億元，公司市值才49億元。



此外，萬洲國際(00288)繼續成北水買貨對象，今日再錄得淨流入約2.37億元。



驟眼看今日北水沽多買少。石藥集團(01093)、融創中國(01918)及吉利汽車(00175)之港股通分別錄得約1.1億元、1.83億元及1.74億元。騰訊控股(00700)亦有約1.61億元的港股通淨沽盤。

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