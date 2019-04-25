富安花園另類單位搶高13%拍出　未補價售226萬

樓價不斷向上，較市價有折讓的另類貨成為用家置業目標。忠誠拍賣今日(25日)售出2伙住宅，其中馬鞍山居屋富安花園14座高層戶，屬銀主兼事故單位，實用面積602方呎，三房間隔，未補價第二市場開價200萬港元，獲兩組買家出價競逐，終搶高13%，以226萬元成交，呎價3,754元。



據香港房屋委員會資料，該屋苑今年錄得2宗未補價三房買賣，對上一宗於2月錄得，為實用面積590方呎中層戶，成交價385萬元，呎價6,525元。



此外，同場亦有1宗業主盤住宅成交，荔枝角華豐園高層E室，實用面積515方呎，拍賣開價680萬元，最後以720萬元售出，較開價高約5.9%，呎價13,981元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/