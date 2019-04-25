中海油︰不改全年資本開支目標　海外產量料有改善

中國海洋石油(00883)今年首季油氣產量按年持平，惟海外油氣量按年減少4.22%至4,080萬桶油當量，大本營渤海方面亦微跌0.24%至4,120萬桶。



首席財務官謝尉志解釋，主要是印尼SES區塊合約到期而退出，惟今年較早前投產、日均高峰產量達到20萬桶油當量的非洲尼日利亞Egina油田下月將進入產量高峰；位於美國墨西哥灣、與殼牌合作的Appomattox項目預計也會在今年6至7月投產(日均高峰產量為17.5萬桶油當量)，因此相信海外產量今年稍後會改善。



渤海方面，他指出，中海油早前基於2017年的狀況提出「維持3,000萬噸10年」的目標，但渤中19-6和渤中29-6等大型項目相繼被發現下，中海油於渤海還有增產潛力，只是項目開發有其周期，上述大型項目很難在今年實現，因此今年目標是穩定產量。



中海油日前與中國石油(00857)就開發北部灣2個區域簽訂合作協議。謝尉志稱這是中海油在探索於中國海域與其餘「兩桶油」合作的新模式，可望發揮各自優勢。至於日後會否有類似合作要看各自需求和在項目上有沒有優勢，但相信「合作總會給大家帶來好處」。



中海油今年首季資本開支按年跳升近46%至140.76億元人民幣(下同)，但僅相當於全年目標下限700億元的20.11%。謝氏表示與進度有些滯後有關，但公司會追趕，不改全年700億至800億元的計劃。



另外，華府下月起全面制裁伊朗石油出口，謝尉志認為對油價是利好消息，但油價走勢還要看沙特阿拉伯、俄羅斯和美國的「產量安排」。他引述研究機構IHS的分析指，沙特阿拉伯主動控制石油產量，亦達到減產承諾，連同伊朗、北非和委內瑞拉局勢，油價第二、三季會向好。他又指，中海油在伊朗沒有任何項目，因此伊朗被美國全面制裁對公司沒有影響。



謝尉志稱，儘管每桶油當量成本今年首季「很難說下降」，但控制成本的表現依然「依舊良好」。現時很難給出自動化生產在產能的佔比有多少，但數碼化和無人化會是公司將來「降本增效」的發展方向。中海油正在為這方面的投資進行很多前期研究，如建設無人平台和數碼化油田，但「大規模實施還不成熟」。

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