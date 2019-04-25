中海油︰公司管道應該不是國家油氣管道資產重組對象

據報內地準備組建國家油氣管道公司。中國海洋石油(00883)首席財務官謝尉志強調「我們(對事件進展)的了解不會比你們(傳媒)多」，但指公司的管道主要是海上油田連到陸上，「不屬於公用管道」，因此應該不是國家管道資產重組的對象，但公司會密切關注事態發展，因為管道公司的成立有助中海油開拓天然氣市場。



他又稱，中海油傾向「有機增長」，即憑着多年經驗自己搞勘探和開發，但不會放棄任何併購機會，石油和天然氣都會留意，只是目前沒有甚麼可以公開，也沒有具體目標。



至於中海油探索海上風電，謝氏強調只是「探索階段」，現階段沒有無大型資本開支計劃。他指，油公司低碳化是全球趨勢，中海油也要順應，因此選擇了與本業海上油氣開發接近的海上風電。

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