聯交所股權變動資料顯示，昊海生物科技(06826)於4月23日獲Matthews International Capital Management, LLC增持2萬股，最新持股數目361萬股。



中國鐵塔(00788)於4月23日獲威靈頓資產管理增持1,240萬股，最新持股數目約42.09億股。



冠亞商業(00104)於4月18日及23日獲林金鳳合共增持502萬股，最新持股數目約4.54億股。



華能國際電力(00902)於4月24日獲重陽集團增持1,204萬股，最新持股數目約7.14億股。



金輪天地(01232)於4月24日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持38萬股，最新持股數目約6.98億股。



創夢天地(01119)於4月24日及25日獲雷俊文合共增持7萬股，最新持股數目2,762萬股。



吉利汽車(00175)於4月23日被桂生悅減持80萬股，最新持股數目1,050萬股。



吉利汽車於4月23日被洪少倫減持27萬股，最新持股數目約400萬股。



百信國際(00574)於4月24日獲陳燕飛增持35萬股，最新持股數目約7.57億股。



順豪物業(00219)於4月24日獲鄭啓文增持8萬股，最新持股數目約3.67億股。



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大眾公用(01635)於3月12日被New China Life Insurance Company Ltd減持29萬股，最新持股數目5,305萬股。



中國優通(06168)於4月23日被Asia United Fund減持6,700萬股，最新持股數目約3.47億股。



鼎豐集團(06878)於4月23日被Asia United Fund減持9,700萬股，最新持股數目約6.19億股。



宇華教育(06169)於4月18日被瑞銀集團減持1,317萬股，最新持股數目約1.87億股。



都市麗人(02298)於4月18日被摩根士丹利減持312萬股，最新持股數目1.32萬股。



正通汽車(01728)於4月17日被富達減持624萬股，最新持股數目約1.69億股。



信達生物(01801)於4月17日被富達減持1,562萬股，最新持股數目約1.62億股。



長壽花食品(01006)於4月17日被富達減持29萬股，最新持股數目5,732萬股。



雲裳衣控股(01709)於4月23日被Alpha Direct Investments Ltd減持274萬股，最新持股數目約3.56億股。



中國資源交通(00269)於4月24日被馮浚榜減持352萬股，最新持股數目約7.86億股。



皇朝傢俬(01198)於4月23日被劉智傑減持131萬股，最新持股數目400萬股。



耐世特(01316)於4月18日被RICHARDSON Michael Paul減持25萬股，最新持股數目501萬股。



金地商置(00535)於4月18日被Loh Lian Huat減持50萬股，最新持股數目50萬股。



金斯瑞生物科技(01548)於4月18日被孟建革減持104萬股，最新持股數目403萬股。

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