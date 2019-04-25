德國兩大銀行合併失敗告終　德銀升逾1%

德國兩大銀行德意志銀行(下稱德銀)和德國商業銀行的合併談判以失敗告終，換言之，兩家銀行的未來再面臨不確定性。德銀股價目前升1.5%；德國商業銀行則跌逾2%。



德銀在一份聲明中提到，整合雙方的執行難度過大，困難還包括重組成本和額外的資本要求。



兩行達成協議失敗，這將逼使德銀再度制定重振計劃，緩解投資者對其如何重新實現增長、提高股東回報的擔憂。



而對德國商業銀行而言，未來由國外財團收購該行的可能性亦浮出水面，早前消息指ING集團和裕信銀行據悉都對收購表達了興趣。



事實上，兩家銀行自3月進行談判以來，一直遭到勞工代表的強烈反對和主要股東的嚴辭批評。



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