Apple Watch首季出貨佔比降至51%　新錶款料增3大功能

外媒報道，根據市場調研機構Strategy Analytics的統計，蘋果公司(Apple Inc.)在2018年第4季出貨量增長18%。此時全球智能手錶出貨量同比增長56%，達到創紀錄的1800萬隻。



不過，今年首季Apple在全球智能手錶市場份額實際下滑至51%，低於一年前的67%，但Apple仍佔據全球智能手錶市場份額第一位。在今年首季的財報電話會議上，Apple行政總裁庫克稱Apple的可穿戴設備收入(包括Apple Watch和AirPods等產品)接近財富200強公司的規模。



報道稱，預計在今年9月Apple的年度iPhone新品發布會上，Apple Watch 5將會同時發布，並且將會升級3個功能，包括睡眠監測功能、提升續航能力和環境感應系統。



值得一提的是，以上3個功能中，加入的環境感應系統，也可以稱為氣味感應系統，意思就是有了這個系統後就可以幫助用戶檢測空氣中的氣體和氣味。



舉個例子來說，當這個系統檢測到用戶所在的空氣中有不好的氣體時，就會馬上對用戶進行警告，這樣用戶就可以通過帶口罩或者快速離開等措施，來避免吸入不好的氣體。



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