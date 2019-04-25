LG電子手機連蝕15季　遷離韓國生產救亡？

韓媒報道，LG電子準備將智能手機生產轉移到人力便宜的國家如越南海防市和巴西聖保羅市，並同時決定停止在韓國平澤工廠量產；市場人士預計，該公司今年內將全面停止在韓國生產手機。



分析師稱，LG電子的智能手機事業持續惡化，由2015年第2季至去年第4季，創下連續15季的赤字記錄。另外，全球電視機市場價格競爭加劇，可能拖累其首季的盈利。



據了解，LG電子在韓國、中國、越南、巴西和印度擁有智能手機生產基地，而位於韓國家鄉市場的工廠主要生產高端機型，佔智能手機總產量的10%至20%。今年首季LG電子手機事業本部的營收約是1.7萬億至1.8萬億韓圜(110至120億港元)，營業損失是1,900億至2,200億韓圜(約12至14.83億港元)左右。



相比去年第四季的3233億韓圜(約22.4億港元)，這一季度損失減小了不少，但是主要原因是裁員，幾款主打產品實際銷量並沒有增加，卻還要和三星、華為和蘋果公司(Apple Inc.)等更大的公司競爭份額，旗艦無法起飛更是讓LG電子的處境雪上加霜。



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