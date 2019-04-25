三星手機品質再惹疑慮　全因被它逼得太緊？

外媒報道，韓國三星展示科技成就的折屏手機Galaxy Fold，被爆出現設計缺陷，逼使公司推遲原定26日在美國上市該新款手機的計劃。Galaxy Fold的問題令人回憶起震撼全球的Galaxy Note 7電池爆炸事件，同時亦令市場重燃對三星手機品質的憂慮。分析認為，該公司近年面對中國華為在技術方面的追趕，因而顯得操之過急。



分析稱，由於華為等競爭企業的追趕等，三星急於尋求將新一代高速通信標準「5G」和新産品結合起來、以扭轉在智慧手機市場的停滯，正是這種焦慮，導致了問題的發生。



Galaxy Fold為三星的首款摺屏手機，公司希望以該新款手機為契機，扭轉隨着手機市場邁向成熟、過去兩年全球供貨量按年倒退的局面。事實上華為也發布了自家的摺屏手機Mate X，並計劃於6月開售。



在Galaxy Fold正式上市前，提前拿到體驗機的用戶發現屏幕出現褶皺和痕迹，而Galaxy Fold宣稱可承受20萬次的摺疊。同時有分析師指：「問題有可能是在品質管理方面依賴測試設備，忽視了人手檢查。」



另外，最新有報道引述美國電訊營運商AT&T通過電子郵件通知客戶，6月13日將會是Galaxy Fold出機日期。換言之，這將會與計劃於6月開售的華為摺屏機Mate X正面交鋒。



不過，意見認為6月13日可能只是個毫無意義的日期，這只是AT&T為滿足聯邦法規要求其獲得用戶對新發貨日期相關的規定有關。



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