【深度解構】「日本製造」神話不再　原因竟是...

由於檢測數據造假，日本鈴木汽車早前宣布，將回收過去4年在當地賣出的202萬部汽車，數量更打破了日本國內單次申請回收的紀錄。事實上，這次已非當地產品出問題的個別例子，多家老牌企業也曾被揭發造假，而且更遍布各行各業。接二連三的篡改檢測數據等醜聞，令一向被視為高品質代名詞的「日本製造」，逐漸失去了昔日的光環。



去年12月，日本三菱電機被揭旗下子公司Tokan生產的部分橡膠產品未經安檢，不符規定仍然出貨給客戶，造假時間長達10年；有問題的產品更有用於鐵路及電梯等設備。此外，日本避震設備生產商萱場工業株式會社去年被揭造假後，另一同業川金控股亦承認其產品有相同問題，更令市場關注的是，造假產品竟被外銷售至台灣。



若再往前看，日本老牌企業神戶製鋼所，在2017年時被揭篡產品的強度數據，受影響的全球企業客戶涉逾500家，更驚動美國司法部介入調查。此外，東麗、日產等企業亦曾有類似行為。



撇除了明顯是違規的數據造假外，質檢逐漸低落亦是「日本製造」產品現時面對的困難。去年豐田宣布在全球回收243萬輛混能車，原因是其系統出了問題，有導致車禍的風險。另外，日本電影《飛上天的輪胎》，亦是根據三菱汽車隱瞞產品缺陷，導致多宗車輪脫落造成死傷的真實事件改編而成。



●品質檢測面臨缺口

近年日本製造業的品質檢查問題叢生，令「日本製造」這個金漆招牌明顯褪色。日媒報道指，當地質檢領域近年面臨缺口，有經驗人士的招聘倍率(即人手需求與求職人數比例)達到1.35倍，質檢方面的管理人手短缺情況日益嚴重，這似乎解釋了「日本製造」質量下滑的因由。



日本從食品、服裝到汽車、原材料等一切的製造行業，都離不開質檢人才，而質檢人才的短缺，與當地人口老化問題可謂環環相扣。報道引述日本科學技術聯盟的發言人指，在日本經濟高速成長期，當地擁有大批一流的質檢專家，但這些專家至今不少已經60出頭，勞動參與率降低，但企業的管理層未有很早就意識到承傳的重要性。



亦有分析指，在寬鬆教育下成長起來的新一代日本年輕人，欠缺了每事細密嚴謹的價值觀，同時亦少了上一輩的敬業與擔當精神，急功近利反而成了主流思維，令造假事件如同傳染病一樣在各行業中蔓延。



面對這個斷層，部分日本企業近年終於醒覺。日本東芝集團為了解決質檢人才不足問題，已經放棄對外招聘，改為自主培養公司內部員工。日本豐田汽車也在出廠檢驗環節，重點培養質檢人才，期望可以亡羊補牢。



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