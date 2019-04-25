新盤UPDATES：多個全新物業首度開放示範單位

新盤市場烽煙四起，各區樓盤爭相加速推售搶客，本周將有多個全新物業開售或首度開放示範單位，料將進一步吸引購買力流入一手市場。



●瑧樺首推88伙 折實入場費499.2萬元

各區新盤陸續登場。新世界發展(00017)旗下何文田瑧樺，首張價單推出88伙，折實平均呎價24,308元，料創今年暫時九龍區新盤開價新高。最低售價為3樓B5室開放式戶，面積208方呎，折實售價499.2萬元，呎價2.4萬元。首批單位樓價600萬元以下共有42伙，買家入伙前最少只須8.5%首期便可入市。



該公司營業及市務總監黃浩賢日前表明，近期樓市上升，一、二手市場均錄創新高價成交，是次開價較為進取，並形容為接力價。



●瑧樺開價：陳永傑指貼市 首批料全數沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，何文田瑧樺開價貼市，與同區新進二手屋苑接近。項目位處市區核心地段，提供中小型單位為主，同類型樓價的全新供應區內罕有，加上部分單位訂金僅低至樓價8.5%，相信可協助年輕買家上車，預計首批單位可全數沽清。發展商若加推單位應市，加價3至5%亦可獲市場接受。



他指出，今年首季樓市氣氛造好，中小型單位繼續受追捧，帶動交投氣氛上揚，旺勢成功延續至第二季，本月全月一手成交宗數有望錄2,000至2,200宗，相信5月份新盤市場將持續熱鬧。



●MONTARA獲批預售 最快日內開價

大規模新盤開售潮爆發。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，已獲批出預售樓花同意書，即時加快推售步伐，最快今日(25日)或明日(26日)上載樓書。



他指出，日內希望安排傳媒參觀示範單位，並公布首張價單，至少推出約124伙，最快周六(27日)起開放予公眾參觀及下月初開盤。



●恒地港島東兩項目下周一共推60伙

市區新盤持續熱銷。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下港島東兩個項目啟動新一輪銷售攻勢。其中北角君譽峰至今已售出71伙，套現約5億港元，平均呎價約28,000元。



該盤剛加推新價單及銷售安排，新推3號價單共有29伙，價單平均呎價27,368元，一按最高為樓價85%。同時加推30伙於下周一(4月29日)發售，實用面積205至365方呎，價單平均呎價27,179元，最低售價606.8萬元，最高折扣4%。樓盤亦更新價單，部分加價1%至2%。



同系鰂魚涌君豪峰已售326伙，套現逾24億元，平均呎價25,400元。亦加推48伙價單，平均呎價27,313元，最低售價由571.7萬元起，呎價介乎23,120至31,055元，最高折扣維持為5%。該盤亦加推30伙於下周一發售。



●利奧坊‧凱岸兩房售逾1233萬 創項目新高

恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧凱岸，剛以1,233.29萬元售出29樓A室，創項目新高價紀錄。單位實用面積417方呎，屬2房間隔，成交呎價29,575元。項目累售416伙，佔全盤逾8成。

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