樓價UPDATES︰迎海‧星灣御辣招盤鬆綁　3年帳賺171萬

馬鞍山迎海‧星灣御錄得辣招盤鬆綁個案，3年升值約26%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●大圍名城1座中層SD單位，實用面積742方呎，以三房包括套房間隔，獲買家以1,355萬元購入，實用呎價18,261元。上址為原業主於2010年以854萬元購入，期內升值約58.7%。



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新界區



●迎海‧星灣御23座中層E室，實用面積496方呎，以兩房連儲物室間隔，座向東南望內園景。單位原開價870萬元，放盤4個月，減價50萬元，最終以820萬元易手，實用呎價16,532元。原業主於2016年4月購入上址，當時作價648.6萬元，帳面現獲利171.4萬元。



●一名換樓客斥1,200萬元承接馬鞍山迎海3座低層C室，單位屬三房包括套房及連工人套房間隔，享西南開揚景，實用面積約809方呎，實用呎價約14,833元。由於原業主移民海外，故早前叫價約1,250萬元放售物業，議價後終減價50萬元。



●樓市氣氛持續熾熱，沙田區屋苑成交不斷。該區居屋愉翠苑A座低層01室，實用面積650方呎，以三房包括套房設計，於已補價自由市場以960萬元易手，實用呎價14,769元，單位近7年升值1倍。



●市況向好，買家積極入市。沙田碧濤花園1期2座高層G室，實用面積646方呎，以三房包括套房設計，座向東南望山景。單位原開價930萬元，放盤3個月，減價112萬元，最終獲換樓人士以818萬元承接，實用呎價12,663元。

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