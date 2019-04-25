夜市UPDATES：道指瀉逾250點無力彈　3M插1成

個別重磅股業績走樣，投資者高位獲利，道指曾插268點，目前報26,352點，仍跌244點；標指報2,915點，跌11點；納指報8,086點，跌15點。



受美股拖累，港股期指夜市報29,480點，跌35點，低水70點。



Facebook與微軟季報好過預期大漲，兩股目前分別升6%及4%；因業績不及預期，3M大跌近1成。



避險需求小幅升溫，現貨黃金漲0.5%，美元兌日圓創日內低位至111.64；恐慌指數VIX漲幅擴大至將近6.8%，重返14關口上方。



宏觀而言，近來美股業績推動了股市穩定上揚，而企業盈利預期最悲觀時期已過，數據顯示約78%已經公布季報標指成分股勝預期，高於5年平均水平。



美匯指數仍企98樓上，主要是全球經濟增長疲軟訊號陸續出現，促使各國央行維持寬鬆立場，這反過來又將美元推升至約兩年高點，但美元偏強將不利跨國公司盈利。



數據方面，美國截至4月20日當周首次申領失業救濟人數增加3.7萬人至23萬人，升幅創2017年以來最大。



另外，市場更為關註即將公布的美國第一季度GDP數據，若美國GDP仍能超出市場預期，可能明顯提振市場情緒。



歐洲央行再發報告，稱歐元區經濟增速風險仍偏向下行，央行需要繼續保持充足的寬鬆。英股跌0.85%；德股跌0.44%；法股跌0.53%。



【21:30】3M等個別企業業績失色下，美股開市早段個別發展，道指跌222點，至26,374點；科技股有支持，納指升38點，至8,140點；標指跌2點，至2,924點。港股期指夜市失29,500點關，報29,446點，跌69點，低水104點。



3M首季經調整後每股盈利降至2.23美元，收入倒退5%至78.6億美元，均較市場預期遜色。該公司並計劃裁減全球2,000個職位，以削減成本。3M股價早段挫10.59%至195.89美元。



受惠雲端業務增長，微軟截至3月底止第3財季純利和收入雙雙好過市場預期。微軟股價早段漲4.5%至130.63美元，市值首突破1萬億美元。



外界揣測Facebook私隱外洩調查將暫告一段落，加上公司基本業務表現維持強勁，不包括私隱外洩調查相關法律成本的每股盈利1.89美元，勝市場預期。Fb股價早段大漲7.98%至197.14美元。

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