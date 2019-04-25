新股專輯：未有盈利生科企亞盛醫藥重遞上市申請

內地原創新藥研發公司亞盛醫藥(Ascentage Pharma)重新遞交上市申請，據更新後初步招股資料顯示，去年度虧損大幅擴至3.45億元人民幣(下同)，對比2017年同期蝕1.18億元；收入則按年升約7.5%至680.7萬元。



亞盛醫藥去年8月提交申請，為申請來港上市第八家未有盈利生物科技企業，美銀美林及花旗為聯席保薦人。



文件顯示，亞盛醫藥主要研發治療癌症、乙型肝炎病毒及衰老相關疾病的創新療法，目前已研發出8個處於臨床階段的候選藥物項目，另20項正進行臨床試驗和18項已遞交試驗申請的項目。



另外，曾在內地新三板上市的信用卡禮品服務商淘禮網，亦申請在主板上市，保薦人為RaffAello Capital。



該公司主要業務包括銀行、電信公司及航空公司線上平台提供禮品及贈品兌換服務，以及向信用卡客戶分期銷售限量收藏主題的貴金屬產品及貨幣產品，兩項業務分別佔去年度收入總額的69.3%及26.3%。於去年度，淘禮網純利錄5421.2萬元，按年增加1.26倍，收入按年升77.4%至4.14億元。



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