Facebook私隱案撥備234億　呢3大因素助救亡？

社交網絡Facebook(Fb)因用戶私隱外洩「一身蟻」，Fb在公布首季業績時，提到事件可能令該公司面臨被美國聯邦貿易委員會(FTC)罰款高達50億美元，期內需為此撥備30億美元(約234億港元)，導致純利按年銳減51%，至24.3億美元。揣測私隱外洩調查將暫告一段落，加上業績顯示Fb的基本業務表現維持強勁，股價周四早段曾漲近8%，最新升幅縮至6.61%，至194.64美元。



●私隱外洩料罰50億美元 仍可控

FTC和Fb於2011年達成和解，Fb協議不會在未有得到用戶同意下收集並分享個人資料。不過，去年3月Fb被揭有8,700萬用戶個人資料遭英國政治顧問公司「劍橋分析」盜用後，FTC開始調查Fb有否違反和解協議。



FTC的調查已持續超過一年，Fb在聲明中表示，調查可能到尾聲，但無法確定最終結果的公布時間或和解條款。不過，即使罰款達到50億美元，對於Fb而言仍屬可控，截至上季底，Fb持有452億美元現金和同等資產。除美國本土外，Fb在歐洲亦面臨一系列調查。



●上季業績勝預期 用戶續增

業績方面，如不計私隱外洩調查相關法侓成本，Fb首季每股盈利1.89美元，勝市場預期的1.62美元，收入增長26%至151億美元，亦優於市場預期的149.7億美元。儘管有獨立研究顯示用戶使用Fb的時間減少，但Fb上季全球每日活躍用戶仍按年增8%至15.6億戶，每用戶平均收入亦增16%至6.42美元。



來自美國、加拿大和歐洲市場的收入雖佔Fb整體收入約70%，但由於市場飽和，上季這些市場的用戶增長幾乎停滯不前。Fb現時增長最迅速的市場是亞洲，上季用戶增長近4%。



●IG購物功能勢成收入新來源

旗下相片分享軟件Instagram(IG)以及在其「限時動態」(Stories)的廣告，愈益成為Fb的收入增長動力。Fb近期亦開始測試名為Checkout的電子商貿功能，容許人們在Instagram內購物，有望成為新的收入來源。



Fb財務總監Dave Wehner表示，Instagram在推動來自美國和加拿大的用戶收入方面擔當重大角色，雖然IG Stories的廣告收費，顯著低於Fb的廣告收費，但相信兩者差距最終會收窄。



儘管如此，eMarketer分析員威廉森提醒，需要繼續關注Fb與FTC的談判進展，特別是協議可能包括一些改變Fb商業模式的條款，可能影響廣告商未來使用該平台的方法。

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