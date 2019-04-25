爆料者臨時縮沙！比特幣創造者中本聰身份續成謎

著名防毒軟件McAfee嘅創始人麥卡菲(John McAfee)，日前通知外媒話，將會喺一周內揭露比特幣(Bitcoin)創造者中本聰(Satoshi Nakamoto)嘅真實身份，仲話找到中本聰只係小事一件。殊不知轉過頭，佢又話擔心惹官司，暫時中止爆響口咁話。



麥卡菲解釋臨時縮沙嘅原因係，自己好担心爆咗中本聰真身後，會被引渡到美國，而喺抗爭過程中面臨更多嘅訴訟。咁又係嘅，佢家陣喺巴哈馬群島居住，據稱已被美國國稅局以自認逃稅嘅罪名起訴，家陣係着緊草嘅逃犯。



如果因為爆響口而隨時會被美國引渡返美國就唔好啦。何況佢個底本身就唔係咁好，佢曾經係2012年時，牽涉一宗中美洲國家伯利茲嘅謀殺案添。



一直以嚟，都不斷有人猜測中本聰其實有可能係一班人，但一直都缺乏實質嘅證據去證實中本聰是誰，並曾引發咗更大嘅懷疑，包括呢位比特幣先驅可能已經去世。



但麥卡菲日前卻稱：「我同中本聰交談過，佢對於我想爆佢身份嘅打算唔係咁高興。」佢仲話，中本聰其實係一個住喺美國嘅男人。



之不過，如果中本聰真係「活着」，咁可能會對比特幣交易造成巨大影響。據悉，中本聰可能持有100萬枚比特幣，考慮到流通比特幣數量只有1,760萬枚，按當前比特幣價格計算，中本聰所持嘅比特幣價值56億美元。如果呢批比特幣喺市場上大手沽售，比特幣價格隨時暴跌都未定。



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