Intel產能問題未解決　季績前股價下挫

電腦晶片生產商Intel早前發布了第九代的手提電腦中央處理器(CPU)，該公司亦會在香港時間周五(26日)凌晨美股市後公布首季業績。不過市場似乎對此沒有期待，其股價目前仍挫逾2%。



事實上，其新款的CPU晶片在性能有很大的提升，不過由於這次公布的晶片屬耗能較高的H系列、屬於遊戲專用的手提電腦的高階CPU。其熱設計功耗(Thermal Design Power，TDP)為45W，基本上不能用於一般輕巧型手提電腦，對銷量提振作用不大。



更重要的是，Intel的14nm製程CPU缺貨情況持續，該公司早前透露，去年投入15億美元擴14nm製程CPU產能的規劃，要在今年下半年逐步落實。惟這次新公布的手提電腦CPU卻仍採用14nm，意味可能會影響其大規模量產供貨，最終落後於其主要競爭對手AMD。

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