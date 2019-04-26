古勝：地產股低吸揸中線

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股4月見完今年高位30,280點後，一直喺三萬邊上落，周四終於有多少方向，就係跟隨A股跌。滬綜指跌2.4%報3,123點，恒指則跌256點報29,549點，主板成交975億元。



值得留意的是，港股是在午後跌勢加劇，最低見29,535點，未見大戶趁機進一步推低指數。睇番恒指牛仔重貨區正正是29,500至29,658點，有啲點到即止味道。基於「五窮六絕」的陰影下，此前好友若加倉，或間接增加大戶「手起刀落」推低大市之誘因，故大家不妨睇實牛熊街貨數據，話唔定有啟示。



如果覺得指數惡炒，咁不如轉吼較具值博率的板塊或者個股，例如近期有大行唱好本地地產股前景，周四見新鴻基地產(00016)及信和置業(00083)逆市做好。從基本面睇，地產股利好因素確不少。首先，港股首季由頭升到尾，幾乎冇調整過，而本地樓市亦明顯回暖，有利發展商賣樓收入；其次是美國聯儲局對未來息口態度已從鷹轉鴿，港息再上空間唔大，在低息環境持續下，本地地產股自然有一定吸引力。



此外，近期多間大行看好本地樓市前景，好似高盛原本估計香港住宅樓價未來三年每年會下跌5%，但最新預測則上調今年樓價持平，明年及後年則各升3%；美銀美林亦由原來預測今年住宅樓價會跌5至10%，調高至今年升5%。



至於滙豐的報告則認為，目前樓市復甦速度及價錢較預期快，相信部分地產股雖已回升，但個別股份仍具上升空間。策略上，近期港股飄忽不定，高追地產股值博率其實只係一般，故建議候低吸納作中線投資為主。



另外，古勝愛股申洲國際(02313)又有起動迹象，周四逆市升1.4%報103.9元。公司憑藉業務不受中美貿易戰影響，盈利收入穩健之優勢，雖然現時往績市盈率升到去29倍的偏高水平，但股價每次落到去100元邊都見支持。既然現階段炒股不炒市，故不妨在100至109元之間炒上落，密食當三番！

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