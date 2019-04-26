黃國英：中港股票已欠值博率

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，擴闊眼界，跨市場操作可以大大增加作戰彈性，有時效果意想不到。近期中港股市中的周期股顯著轉弱，原本已經有些戒心，加上歐美醫療保健板塊因為政策風險而下跌，自己認定是趁低吸納的機會，於是減持套現部分A股及港股，騰出注碼去換股。暫時有些着數，至少減低了港股組合的損失。



市況兩極化，是全球股市的共同現象。好股太貴，衰股太廢，正常是很難找到理想的出擊機會，幾乎永遠都是要付出相當溢價去高追好股。



每當一些長期強勢的板塊，出現壞消息而大幅回調，都應該要慎重考慮是否值得收集，惟有這種狀況，才會提供所謂安全邊際。重點在於基本因素是否受到破壞，自己認定今次災區中的醫療器材相對安全，所以便把握機會行動。



至於選擇犧牲中港持倉，亦沒有太大懸念。周期股率先大幅回落，反映出今年中港股市收復估值的正常化升浪，應該已經告一段落。雖然下一階段會是兩極化個別發展，但中港股票再不值得配置一個偏高的比例，動力最澎湃的一段成為過去，論公司能力則不夠外國同業突出。



並不是全面撤出中港，只是將持倉比例調低，由主力貶為配角。另外，當然也會短炒衍生工具，相對上波幅比較大，亦較多超買及超賣的現象。不過，除非把心一橫，全心求穩只買高息股，否則中港股票的值博率經已相對地低，無謂純粹為了主場關係而器重。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

