Tesla首季蝕54億　馬斯克改口嗌集資

面對付運量減少，電動車生產商特斯拉(Tesla)首季勁蝕7.02億美元(約54.7億港元)，經調整後每股虧損2.9美元，較市場預期每股虧損1.15美元多逾一倍，之前兩季錄得盈利的勢頭嘎然而止。不僅如此，Tesla上季手頭現金較前一季大減超過40%至22億美元，早前揚言公司「唔手緊」的行政總裁馬斯克改口，稱可能是時候集資。



特斯拉周四股價大跌3.68%，報249.17美元。



Tesla首季收入按季大跌37%，至45.4億美元。該公司本月較早前已公布，首季新車付運量按季大跌31%至63,000輛。當中，Model S和Model X付運量急跌至12,100輛，遠少過每季約25,000輛的兩年平均數，反映需求疲弱，部分原因是美國減少對電動車的稅務優惠，亦可能受到價格較低的Model 3打擊銷情。



馬斯克並暗示次季仍錄虧蝕，但「死撐」付運增加和削減成本下，虧損將收窄，第3季可能回復盈利。該公司重申今年付運36萬至40萬輛車的預測，即未來三季每季平均要付運略多過10萬輛，才能達到這個預測下限。



為開發小型多用途車Model Y和Semi貨車，Tesla今年資本開支料25億美元，即較截至上季底止的手頭現金還要多。



Tesla迅速燒錢，除了因為經營現金流轉差，還因為2月償付債務消耗了9.2億美元現金，該公司11月面臨另一筆5.66億美元的可換股債券到期。



Strategic Wealth Partners創辦人泰珀狠批Tesla是一家承諾太多，但兌現太少的公司，其股價不值100美元，遠低於周3收市價258.66美元。相當有逾六成下跌空間。他續指，Tesla面臨多項不利衝擊，包括稅務優惠結束以及市場競爭加劇，更重要的是管理層問題。此外，Wedbush分析員艾夫斯將Tesla目標價由365美元削至275美元。



事實上，對於Tesla日前宣布明年推出自動駕駛的士服務計劃，分析員亦多抱質疑態度。Cowen分析員奧斯本認為這個計劃遠未成熟，除面對市場競爭外，該公司似乎仍未解決定價、保險以至監管難題。

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