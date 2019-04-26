港航股東爭拗承諾不擾運作

涉及香港航空股東爭拗的兩宗訴訟，高院上周四(18日)頒發臨時禁令，阻止一宗被指可疑的股份轉讓交易，禁令周四(25日)到期。原訴方周四要求法庭延長禁令，結果與訟各方作出不同承諾，包括暫停引起今次爭議的股份轉讓交易，及不會干擾港航日常運作等，以協定條款下維持現狀，直至下次聆訊。



其中一宗訴訟的原訴為Frontier Investment Partner LP(FIP)及鍾國頌持有的香港航空咨詢服務有限公司，涉及香港航空控股有限公司的股權爭議。原訴指，FIP於本月16日的港航特別股東大會上，才首次得悉張子妍在FIP不知情下，代表FIP簽署協議，於本月11日把FIP名下的約1.72億股(佔約34%股權)香港航空控股有限公司股份售予買家宏城創富，但張去年7月已辭去FIP的董事職位，無權簽署該協議。此外，交易應涉巨額金錢，但FIP連一張支票都未見過。



買家則指，FIP到目前仍未能出示證據證明張已離職，而涉案的交易並無隱瞞成分。另FIP於2017年以25億元入股港航後一直沒有付款，買家今次從FIP手中購入涉案股份，會承擔該筆欠債。



另一宗訴訟的原訴為香港航空，要求禁止公司四名董事擅自以港航名義簽立任何交易及協定。



此外，港航承認，由於有關A350及A330客機引入計劃有所延遲，導致機師過剩，安排機師調職或轉職至其他航空公司，有關安排維持一年。港航現有機師626人，料有60至100名機師過剩。該公司內部文件披露，已有57名機師申請轉職至其他航空公司。

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