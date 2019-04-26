郭家耀：科創板納滬港通締雙贏

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，九號機器人日前獲上海證交所受理登陸科創板的上市申請，成為海外獨角獸A股上市的首例。公司為小米生態鏈企業，擬在科創板發行中國存託憑證(CDR)，集資約21億元人民幣，主要用於智能電動車輛項目、年產8萬台非公路休閒車項目、研發中心建設項目等。



財務數據顯示，過去三年公司收入分別為11.53億元、13.81億元和42.48億元人民幣，虧損則持續擴大。



公司的註冊地在開曼群島，主要經營地在北京，具有VIE架構，並實行同股不同權。中證監去年6月宣布存託憑證發行與交易規定，準備迎接註冊地在海外的中資企業回歸A股上市。其後A股大幅下行，CDR發行一度陷入停滯。今次九號機器人上市，為海外註冊的中資企業回歸破冰，相信中資科技巨企回歸A股將為期不遠。



內地科創板的上市門檻較低，上市公司市值最低只需10億元人民幣，若以同股不同權上市，市值則最少達100億元人民幣，或市值達50億元，並且最近一年營收達5億元人民幣。相對港交所(00388)「同股不同權」的上市要求，上市前一年的收入需高於10億元，內地科創板的要求明顯更有競爭力。



港交所行政總裁李小加今年兩會期間，提案建議允許國際投資者通過滬港通參與科創板發行，令其更加市場化和國際化。實際操作上，只須在現有互聯互通制度下，將科創板納入滬股通範疇，允許國際投資者通過滬港通參與科創板一級市場發行與二級市場交易。



國際投資者的參與，相信有助於豐富投資者構成和流動性，從而提升科創板的市場化與國際化水平，亦可緩衝內地投資者的過度熱情，避免科創板出現過分炒作。



雖然有關建議暫時未得到當局積極回應，但撇除各地交易所的利益計算，從國家資本市場的發展來看，在現有外管規限下，利用互聯互通機制引入國際投資者到A股市場，仍是最有效的辦法推動內地市場國際化。當然，成事的話，對港交所也是重大利好。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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