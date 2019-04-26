有線未脫困　「裁員永遠是一個選項」

連續虧損十一年的有線寬頻(01097)，其供股集資方案周四(25日)終獲小股東通過，意味有線財政暫解燃眉之急。不過，公司管理層強調，當一間公司仍處於虧損階段，「裁員永遠是一個選項」。



根據有線公告，供股計劃獲97.05%股東投票贊成；長期可換股證券認購協議亦獲97.23%股東投贊成票。



對於有線何時才能扭虧，營運總監梁淑儀周四出席股東會時無正面回應，僅謂「無人鍾意處於虧蝕狀態」，作為管理團隊永遠想盡快扭虧。她又指，當一間公司仍處於虧損階段，「裁員永遠是一個選項」，但目前公司未有相關計劃。



有線於2017年9月正式易主，改由新世界發展(00017)主席鄭家純及遠東發展(00035)主席邱達昌為首的永升(亞洲)接手經營。易主一年多的有線，去年11月曾宣布擬以一供一方式供股，集資最多6.9億元，惟在今年1月初遭小股東否決而被迫擱置。



至今年3月，有線公布去年虧損進一步擴大至4.56億元，並指業績已連續第十一年見紅，累計虧損逾24億元。公司當時並宣布裁減共102名員工。



公司在供股通告中曾表明，儘管永升入股公司後已專注制訂重組計劃，惟仍未能扭轉虧損局面，現時已幾近用盡永升當年包銷所得的款項。為解決財務狀況，有線在1月底再提新供股集資方案，包括改為四供三方式供股，集資最多約4.65億元，同時永升將向有線授出最多2億元貸款。

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