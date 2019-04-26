新濠博亞何猷龍薪酬減6%

於納斯達克上市的新濠博亞娛樂周三向美國證交會(SEC)提交文件，披露公司主席兼行政總裁何猷龍2018年底止年度的總薪酬為1,498.8萬美元(約1.169億港元)，較2017年度下跌逾6%，主要受其酌情花紅勁減57%所致。



根據文件披露，何氏去年度薪酬及其他福利約374.5萬美元，以股份為基礎的薪酬開支約840.9萬美元，兩者按年均有所上升，但期內酌情花紅卻僅得283.2萬美元，遠低於2017年度的664.6萬美元。



不過，何猷龍的人工仍然遠較其餘董事薪酬合計為高。去年度所有董事合共取得總薪酬1,741.7萬美元，當中高達八成六比例，便由主席何猷龍一人獨得。



持有新濠博亞約54.05%的新濠國際(00200)日前亦公布2018年度年報，當中披露大股東、主席及行政總裁何猷龍去年取得總薪酬2.068億港元。

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