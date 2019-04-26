袁沛儀：通脹背馳　澳元看跌

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，澳洲失業率略見回升，通脹在樓價萎縮下面臨下行壓力，料驅使澳洲儲備銀推行更寬鬆的貨幣政策；估計周五將公布的PPI增幅也略回落，澳元偏軟，但呈超賣，料短線見技術反彈，上試0.7050，然後再繼續下行。紐元50天線跌穿100天線，料短線持續下行，下望0.6570。



美國周五將公布經濟增長數據，參考長短息差趨跌，料如市場預期結果遜於前值，估計美元中性偏軟。不過，外圍表現更差，故料美匯指數只在98附近膠着。油價橫行，料美元兌加元在1.3340至1.3560區間整固。



然而，美股繼續牛皮，避險貨幣只見窄幅上落；估計美元兌日圓在112附近橫行，美元兌瑞郎在1.0160至1.0230區間整固。



縱使法國周五將公布消費信心指數，但市場料與前值相同，料對歐元影響有限。此外，歐元區沒有新焦點，料歐元已反映了部分歐洲央行於今年推出TLTRO的預期，而技術上多項指標仍處於中性，估計歐元只在1.1110至1.1260區間上落。英國脫歐前景暫無定案下，料英鎊在1.2820至1.3020區間上落。

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