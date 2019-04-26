歐股收市受壓　Nokia大跌9%

歐股收市受壓。英國富時100指數收報7,434點，跌37點或0.5%；法國CAC指數收報5,557點，跌18點或0.33%；德國DAX指數收報12,282點，跌30點或0.25%。



多家歐洲企業陸續公布季度業績，瑞銀(UBS)首季淨利潤11.4億美元，預期為8.6億美元，股價收市升逾1%。期內，全球財富管理業務獲223億美元資金流入，公司打算第2季度恢復股票回購。



芬蘭諾基亞(Nokia)股價大跌9%；公司首季調整後經營虧損5,900萬歐元，預期為盈利2.827億歐元。



英國巴克萊銀行首季純利逾10億英鎊，略勝預期，股價下挫3.59%。期內，公司企業與投資銀行市場(CIB)營收13.7億英鎊，上年同期為14.6億英鎊。



英國監管當局禁止Sainsbury’s-Asda的合併，Sainsbury’s股價挫4.68%。



法國奢侈奢品牌Hermes首季銷售升16%，達16億歐元，股價全日微跌0.19%。



拜耳股價漲1.4%。公司首季度調整後Ebitda為41.9億歐元，全年收入約為460億歐元，符預期。

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