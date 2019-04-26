東方日報B1：幣策寬鬆無望　A股插逾2%

中國人民銀行強調不會急於將基準利率市場化，同時重申不會「大水漫灌式」放水，市場觀望氣氛轉趨濃厚，滬深股市三大指數顯著下跌。



鑑於放寬貨幣政策憧憬落空，滬深股市周四低開低走。滬綜指開市微跌0.34%，已經跌穿3,200點整數關，午後跌幅更擴大，並以接近全日最低位收市，跌2.43%，收報3,123點。



深圳股市更傷，深成指曾挫3.27%，低見9,902點，同樣以接近全日最低位收市，下挫3.21%，跌穿一萬點關，收報9,907點，更與滬綜指齊創4月以來收市新低，並為3月8日後最大單日跌幅。深圳創業板指數收挫2.84%，報1,669點。滬深兩市主板成交額合共約7,333億元。



滬深股市昨明顯跑輸全球主要股市，市值蒸發逾1.63萬億元(人民幣‧下同)。



外資走資潮持續下，滬股通及深股通周四分別淨沽出6.18億元及10.88億元，為連續四個交易日淨沽出。值得留意是，有內地傳媒報道，近期北上資金大舉流出，或與香港金融管理局及香港證監會罕有聯手調查複雜金融交易有關，並且影響到A股市場的穩定性。



人行貨幣政策司司長孫國峰周四表示，貨幣政策「以前沒有放鬆，現在也談不上收緊」。他又透露，定向中期借貸便利(TMLF)需要根據銀行對小微及民營企業貸款的情況綜合而定，基本上是在每一季首月第4周操作。換言之，今年7月可能會再度登場。



人行副行長劉國強表示，將加緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架，惟貨幣政策實施目標是鬆緊適度。



人行公開市場已連續4個交易日暫停逆回購操作，由於昨有800億元逆回購到期，單日淨回籠800億元。



他又建議，觀察流動性最簡單指標，可參考銀行之間存款類金融機構以利率債為抵押的7天期回購利率(簡稱DR007)。當有關利率回落，或意味市場資金寬鬆。



此外，中國銀行保險監督管理委員會副主席祝樹民直言，不鼓勵銀行對小微企業的貸款利率低於基準利率，同時目前沒有小微企獲得相對較低利率的情況。他又解釋，降低小微企融資成本，並非簡單調低利率，需要針對包括各種附加費用在內的綜合融資成本。



展望後市，有內地基金經理認為，金融去槓桿及貨幣政策回復中性，有助大市避免出現「瘋牛」行情，令市場回歸到由基本因素支持的「慢牛」，未來優質龍頭股將會「跑出」。



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