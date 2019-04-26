美股收市：道指跌134點　3M重挫近13%

美企業績左右大市表現，華爾街股市三大指數收市個別發展。道指收報26,462點，跌134點或0.51%；標指收報2,926點，跌1點或0.04%；納指收報8,118點，升16點或0.21%。



3M首季經調整後每股盈利降至2.23美元，收入倒退5%至78.6億美元，均較市場預期遜色。該公司並計劃裁減全球2,000個職位，以削減成本。3M股價全日急跌12.95%，收報190.72美元，是道指表現最差的成分股。



受惠雲端業務增長，微軟截至3月底止第3財季純利和收入雙雙好過市場預期。微軟股價上漲3.31%，收報129.15美元，是表現最好的道指成分股。



數據方面，美國截至4月20日當周首次申領失業救濟人數增加3.7萬人至23萬人，升幅創2017年以來最大。



另外，市場更為關注即將公布的美國第一季度GDP數據，若美國GDP仍能超出市場預期，有望提振市場情緒。

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