【市前重點睇】道指收跌134點　美匯企98.2

●美匯指數由98.3回至98.2水平，離岸人民幣(CNH)跌至6.75，港匯企7.843，歐元跌至1.113，英鎊續守1.29。金價隔夜見1,282美元，最新企1,278美元。布油跌至74.3美元，紐油跌穿65美元。道指期貨偏軟。



●美國將中國列入沒有充分保護知識產權的「優先觀察名單」，呼籲中國迫切需要加強知識產權保護措施。



●道指收報26,462點，跌134點或0.51%；標指收報2,926點，跌1點或0.04%；納指收報8,118點，升16點或0.21%。 https://bit.ly/2GMHE15



-英特爾下調全年收入預期至690億美元，低於市場預期的710億美元；公司下調全年指引，股價盤後挫逾7%。



-亞馬遜首季淨利潤35.6億美元，按年增逾1倍，每股盈利7.09美元，好過市場預期的4.7美元。



●美國上周首次申領失業救濟人數增加3.7萬個，創2017年底以來最大增幅。



●美國3月份耐用品訂單升2.7%，升幅創7個月最大，並遠大過市場預期的0.8%。



●港股ADR指數收報29,502點，跌46點。



●美國10年期國債孳息率升1.44點子，報2.5325厘。



●紐約期油收報每桶65.21美元，跌0.68美元或1.03%；布蘭特期油收報每桶74.35美元，跌0.3美元或0.22%。



●紐約期金收報每安士1,279.7美元，升30美仙或0.02%，連續兩日上漲。



●英國富時100指數收報7,434點，跌37點或0.5%；法國CAC指數收報5,557點，跌18點或0.33%；德國DAX指數收報12,282點，跌30點或0.25%。 https://bit.ly/2UZmiaD



●歐洲央行副行長德金多斯表示，歐洲經濟不能過於樂觀，如果央行任務無法完成，可以再次使用量化寬鬆。



●瑞典央行維持基準利率在負0.25厘不變，延長買債計劃，並暗示負利率將比此前預期維持更久。



●土耳其央行維持利率不變，並撤回必要情況下進一步收緊政策的承諾。



●日本央行行長黑田東彥稱，在2020年春季後，維持超低利率的機率仍非常高。



●德意志銀行和德國商業銀行中止歷史性的合併談判，認為合併的執行風險過大。ING、裕信銀行被視為德國商業銀行的潛在買家。



●中國3月份從美國進口的大豆按月大增66%。



●周小川：利率和通脹都在低位，當前是基建的好時機。



●中國證監會重量級領導幹部換人，樊大志出任紀檢監察組組長。



●樂視2018年歸屬上市公司股東淨資產為負，今日(26日)起停牌，深交所將在停牌後15個交易日內作出是否暫停公司股票上市的決定。



●華為去年研發支出達到153億美元，為約5年前的兩倍多；增速在全球10大研發投入機構中僅次於亞馬遜。



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