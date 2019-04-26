美日談判討論了商品　未來將討論數字貿易

美日周四(25日)在華盛頓開展第2輪貿易談判，日本經濟再生大臣茂木敏充表示，與美國貿易代表萊蒂澤進行了3小時的對話，主要是對上周談判內容的再確認，雙方討論了商品貿易，未來將討論數字貿易。



此前市場預期今輪美日談判主要側重農業和汽車領域，茂木指出，雙方沒有就汽車或者農產品問題取得太多進展；現階段無法很快給出美日貿易談判結果。是否對日本汽車設置進口限額的問題也沒有提及。



他稱，就美日何以出現30年貿易逆差的問題，給出逆差構成變化以及日企在美國增加生產的解釋。



至於市場關注日本財務大臣麻生太郎與美國財長姆紐欽周四就匯率問題舉行的會晤，外電引述日本央行高級官員表示，匯率是財政大臣職責所在，因此無法就日美貿易協定是否納入匯率條款置評。日本央行的貨幣寬鬆旨在實現物價目標，而非瞄準匯率。



日本首相安倍晉三與美國總統特朗普今日(周五)的會晤很可能也會就貿易進行討論。



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