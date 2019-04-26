【股民熱話】港股後向：巨浪　捲起千堆雪…

港股4月份升抵30,000點關後動力減弱，近周在A股沽壓增加之下持續回軟，周四(25日)恒指跌穿29,600點水平。正所謂「久守必失」，港股遲遲未能確認企穩30,000點關樓上，加上A股轉弱，市場信心動搖。在5大因素影響下，港股可能要來一次較大的調整！



首先，觀恒指及A股滬綜指的走勢圖，皆現小型浪頂形態，似乎預視調整將至。走勢上，若短線恒指反彈未能重上29,700點樓上，則向下回試28,800至29,000點的機會頗大，恒指牛證兩個街貨重貨區分別在29,500點水平及29,000點水平，基本上第一個重貨區昨日已開始屠殺。至於滬綜指，短線反彈未能重上3,150點的話，下一個較大的承接區在2,950至3,000點。



其次是，港股炒股不炒市，板塊輪流炒經已維持了一段時間，強股估值已經去到幾盡，弱股炒唔起就係炒唔起。緊接下來的，好大機會係要來一次大單邊市，待估值修正，才能重建出新的板塊炒作規律。



其三，中美貿易談判有進展，惟其實呢個因素已頗大程度反映在股市身上。更何況唔至最終出嚟份貿易協議有幾「辣」，好消息出貨的可能性不能完全排除。



此外，最近美元轉強，資金流入美股，兩大股指創出收市紀錄新高。老實講，對於專業投資者而言，也許呢期炒美股比炒港股更有勝算，芬佬少落場，剩低老散塘水滾塘魚，加上下周又係五一假期，連一向支撐港股場的「北水」都要休假抖抖，所以五月初港股借勢來一次似樣的調整，殺一浸牛仔先至再重新起步的可能性不低。



還有，近日股民茶餘飯後的其中一個熱門話題，正是秋官下周將有新劇上演，仲要有成三十集咁多﹗一諗起秋官套《大時代》嗰首主題曲：「巨浪，捲起千堆雪…」，股民心裏當堂冷了一截，跟手做乜好？都係沽貨居多啦！



老實講，以今年以來中港兩地股市升幅，高位計調整半成至一成，唔等於係世界末日，畢竟大牛市都有調整時，宜以平常心看待，大前提是妥善控制持倉風險。若目前手持重倉，建議有反彈可先行減減磅。若持貨不多，建議先行觀望，待長假後再作部署。



東方產經專欄作者錢修

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