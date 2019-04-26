亞洲股市：日股跌逾百點　晶片股下挫

亞洲主要股市下跌，日本日經平均指數最新跌174點或0.78%，報22,133點。南韓首爾綜合指數跌17點或0.79%，報2,173點。



任天堂公布全年盈利1,940億元日圓，按年升39%。股價回吐3%。公司公布與騰訊合作推動在華銷售Switch。



英特爾下調全年業績指引，日韓晶片股下挫，日股Advantest瀉逾9%；瑞薩電子挫逾4%；SUMCO、東京威力科創及Ulvac跌逾3%；DISCO CORPORATION及Rohm跌逾2%；而韓股SK海力士跌逾2%；三星電子跌0.78%。



澳洲悉尼普通股指數跌15點或0.23%，報6,455點。公路網絡商Transurban升0.1%，報道指公司或奪得美國公路項目。



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