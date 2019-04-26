港股表現反覆　騰訊倒升　內房做好

恒生指數早段跌至29,504點有承接，並倒升過百點，高見29,672點。國企指數升逾40點，主板成交近300億港元。



中國移動反彈逾1%；騰訊開市低見380元，暫升0.6%報385元。滙豐控股、建設銀行及中國平安靠穩；友邦保險偏軟。油價回軟，三桶油跌0.5%至1.2%。



中國鐵塔倒升1.4%；5G及手機設備股亦反彈，京信通信及晨訊科技升逾1%；昂納科技及長飛光纖光纜升0.5%；瑞聲科技及舜宇光學升2.4%及0.5%。



內房股做好，碧桂園升2.7%，是表現最佳藍籌；中國海外升1.3%；華潤置地升0.9%。



汽車股反彈，吉利汽車及廣汽集團升1.2%；比亞迪股份升0.7%；東風集團升0.2%。





【09:22】騰訊跌至380 鐵塔續回吐

道指期貨跌逾60點，港股開市偏軟，恒生指數低開36點，報29,513點；國企指數低開20點，報11,481點。



騰訊低開0.7%報380港元；中國平安低開0.7%，合共拖低恒指33點，已佔大市逾9成跌幅。



其他重磅股個別發展，滙豐控股及工商銀行低開0.3%；建設銀行低開0.1%。中國移動回穩，高開0.1%；友邦保險高開0.5%撐市。



內房股反彈，中國海外高開1.4%，是表現最佳藍籌；碧桂園高開1.1%；華潤置地高開0.6%。



油價回軟，三桶油個別發展，中國海洋石油低開1.1%；中國石油低開0.6%；中國石化高開0.6%。



中國鐵塔持續回吐，低開1.8%報2.11元，是表現最差國指成分股。



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