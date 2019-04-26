【即市分析】滙豐績前買唔買得過？

東方產經專欄作者桃桃：大笨象滙豐控股(00005)將於下周五派首季成績表，此前股價升至68元水平呈三頂回落，周四(25日)再失守67元水平支持，收報66.9元。



摩根士丹利最新報告指出，市場關注滙控今年經調整收入增長能否高於支出增長，達到正數「JAWS」。該行估計其首季列帳基準除稅前利潤54.03億美元，按年升14%(按季則升66%)、期內經調整除稅前利潤料錄得56.53億美元，較2018年同期跌6%、按季則升67%，維持對其「增持」評級及目標價73元。



該股自去年11月以來持續於63至68元之間上落，期內三次試穿68元阻力不果，近日再度掉頭向下，14日RSI動力減弱，相信短期區間上落格局未變，下一支持在50日線及100日線約65元。既然上落波幅不大，現時追貨值博率亦有限，不妨睇埋業績有冇驚喜，再作考慮。

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