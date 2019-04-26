【即市分析】香港樓價睇升　呢隻股周身寶？

近月多家投資銀行均唱好香港樓市，而不少年初仍在看淡今年樓市表現的樓評家，近日都一改看法，認為今年樓價會先低後高，理由不外乎係供應繼續失衡、以及美國利率上周周期告一段落等。樓價看漲，地產股固然受惠，仲有隻港股熟知的個股得益不淺，就係唔少人天天幫襯的港鐵公司(00066)。



事實上，港鐵除了經營鐵路業務之外，物業上蓋發展項目亦為主要收益來源，可以話係半個大地主。去年，港鐵已批出三個發展項目，包括黃竹坑站第三期及何文田站第二期物業發展項目。



此外，位於日出康城及大圍的兩個新建商場項目亦在施工中。公司正與發展商合作繼續建造或規劃大約兩萬個住宅單位，其中大部分會在未來6年左右推出市場。可見若樓價持續飆升，港鐵的資產價值亦會水漲船高。



不過，論走勢，去年末季以來港鐵股價隨大市向上，由低位37元水平反覆升抵4月高位見49.5元，之後進行調整，失守48元關，即跌穿去年末季以來的上升軌底部支持。若短線確認失守50日線46元水平，技術上可能尚要作出調整。所以即使知道港鐵周身寶，但論走勢，都係咪心急入場，建議待回試43至44元水平支持，再部署分注入市。



東方產經專欄作者帥哥



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