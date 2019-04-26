魚缸通：散戶細價股尋寶

恒指周五早間走勢反覆，散戶正等待機會作買賣部署，並開始由大價股轉去細價股尋寶。



致富證券區域經理陳嘉華(Howard)話，現時大家都看緊A股走勢對港股的影響，而儘管恒指已由年內高位累計調整600、700點，但市場氣氛暫時未見太悲觀，部分股份如騰訊控股(00700)、中國人壽(02628)周五早間仍撐得起大市，部分散戶正待恒指會否回落至29,400點水平後再作部署，追逐可落鑊再升的股份和板塊。



他續指，近期部分「股仔」翻身，資金亦開始轉炒細價股，例如他見有客戶早兩日買了MI能源(01555)，因股份周四急升1.38倍而帳面大賺，周五早間正觀察有否再上空間(股份最新下跌超過8%)。至於周五早間抽升逾一成的藍鼎國際(00582)，亦吸引散戶短線買賣炒作。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

